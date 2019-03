Sie haben so lange gewartet! Bereits im Alter von 9 Jahren lernten sich Chance The Rapper (25) und das ehemalige Model Kirsten Corley kennen. Bei einer Büroparty seiner Mutter performte die kleine Kirsten mit zwei anderen Mädchen zu einem Lied von Destiny's Child. Da war die perfekte Love-Story wohl vorprogrammiert! Mittlerweile sind die beiden stolze Eltern ihrer dreijährigen Tochter Kensli und nach einem Heiratsantrag im Juli 2018 folgte jetzt ihr großer Tag: Die Turteltauben ließen die Hochzeitsglocken läuten!

Am Samstag gaben sich die beiden in Newport Beach in Kalifornien das Ja-Wort. Wie E! News berichtet, trauten sich die beiden in einer Location, mit direktem Blick aufs Meer! Ein Insider erzählt, wie bewegend die Hochzeit war: "Es war eine romantische Zeremonie und ein Streichquartett spielte, als sie eintraten." Ihre Tocher Kensli soll auch mitten in der Zeremonie losgelaufen sein, worauf Chance sie aufhob und festhielt. Es sei sehr süß und liebevoll anzusehen gewesen.

Doch Chance und Kirsten waren nicht die einzigen Stars an diesem Abend: Unter den Gästen befanden sich auch Kim Kardashian (38) und Ehemann Kanye West (41) sowie der Komiker Dave Chappelle (45). Ein Augenzeuge sah Kim und Kanye während der Trauung: "Sie beobachteten die Zeremonie aufmerksam und jubelten der Braut und dem Bräutigam am Ende der Zeremonie zu."

