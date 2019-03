Jennifer Lange (25) schreibt dem amtierenden Bachelor Andrej Mangold (32) ganz öffentlich, was sie für ihn empfindet! Ende Februar hatte der Basketballer in einem emotionsgeladenen Kuppelshow-Finale der gebürtigen Bremerin seine letzte Rose überreicht. Seitdem sind die zwei unzertrennlich – und dürfen das nun auch aller Welt zeigen. Zwischen Terminen und Autogrammstunden nahm sich Jenny jetzt die Zeit für ein besonders süßes Liebesgeständnis im Netz!

"An dieser Stelle möchte ich mich bei diesem wundervollen Mann bedanken, der in dieser unglaublichen Zeit immer an meiner Seite ist, mich unterstützt und mir sehr viel Kraft schenkt. Es fühlt sich so gut an, zusammen mit dir", schrieb die 25-Jährige unter drei Pärchen-Bilder auf Instagram. Und schwärmte verliebt weiter: "Du bist mein Fels in der Brandung, meine starke Schulter, an die ich mich anlehnen kann!" Sie freue sich auf die gemeinsame Zukunft mit Andrej, fügte Jenny abschließend hinzu.

Auf eine digitale Antwort von ihrem Liebsten musste die 25-Jährige nicht lange warten. Andrej kommentierte ihr Schmacht-Posting ebenfalls mit einer Danksagung: "Danke dir, dass du mir immer Halt gibst und mir das schönste Gefühl der Welt schenkst." Und auch Moderatorin Frauke Ludowig (55), auf deren TV-Sofa das Bachelor-Pärchen direkt nach dem Finale Platz genommen hatte, klinkte sich in die gegenseitigen Liebesbekundungen ein und schrieb kurz und knapp: "Süß ihr zwei!"

gbrci / Future Image / ActionPress Andrej Mangold und Jennifer Lange bei einer Autogrammstunde in der Europa Passage in Hamburg

Anzeige

Christopher Tamcke / Future Imag / ActionPress Andrej Mangold im Februar 2019

Anzeige

Mischke, Andre / ActionPress Frauke Ludowig bei der Milka Dark Night in Hamburg

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de