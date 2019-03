Endlich hat das Versteckspiel von Andrej Mangold (32) und Jennifer Lange ein Ende! Seit der Basketballer der Sport- und Gesundheitstrainerin im großen Bachelor-Finale seine letzte Rose überreicht hat, sind die beiden ein Paar. Trotzdem konnten die Turteltauben ihre Liebe in der Öffentlichkeit nicht zelebrieren, immerhin durften die Zuschauer vor der Ausstrahlung des Showdowns nichts von ihrem Happy End wissen. Doch die frisch Verliebten wollten ihre Gefühle trotzdem ausleben – und machten erst einmal eine Reise!

Wie Bild berichtet, checkten Andrej und Jenny um den Jahreswechsel herum in einem deutschen Spa-Hotel ein. Im Dampfbad und in der Sauna konnten sie ihre Zweisamkeit in Ruhe genießen. Auch während der Wellness-Auszeit war das Kuppelshow-Paar darauf bedacht, unentdeckt zu bleiben. "Sie haben unter falschen Namen eingecheckt und gaben sich Kosenamen", verrät eine gemeinsame Freundin.

Andrej und Jennifer hatten schnell den Dreh raus, wie sie auch auf der Straße unerkannt bleiben. "Beide trugen immer weite Hoodies und Schals. Vor allem Andrejs Tarnung war lustig, der hatte eine Brille mit dicken Gläsern, damit sah er aus wie ein Biber", erinnert sich seine Bekannte. Die penibel geplanten Vorsichtsmaßnahmen zahlten sich auf jeden Fall aus: Das Duo blieb bis zur Final-Ausstrahlung undercover.

TVNOW Jennifer Lange und Andrej Mangold im Bachelor-Finale 2019

Anzeige

Instagram / dregold Jennifer Lange und Andrej Mangold, bekannt aus "Der Bachelor"

Anzeige

ActionPress / Public Address Andrej Mangold und Jennifer Lange in der Europa Passage in Hamburg

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de