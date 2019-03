Super-Girls mit Super-Power! Ob Arielle, Belle, Aurora, Jasmin oder Mulan – all diese Disney-Prinzessinnen sind rund um den Globus weit über das Kinderzimmer hinaus bekannt. Doch der Konzern um Gründer Walt Disney geht jetzt noch einen Schritt weiter. Denn auf seinem eigenen Streamingdienst Disney+, dessen Start für 2019 geplant ist, soll eine Serie laufen, die sich um Prinzessinnen mit Superkräften dreht!

Laut dem Onlineportal The DisInsider wird die neue Sendung "Secret Society Of Second Born Royals" heißen. Im Fokus der Science-Fiction-Fantasy-Serie steht demnach ein 15-jähriges Mädchen, das die Nummer zwei in der Thronfolge ihres Landes ist. Als die Prinzessin im Sommer ein Camp besuchen soll, findet sie heraus, dass dies in Wirklichkeit ein Trainingslager für Zweitgeborene mit Superkräften ist!

Die Serie werde ein exklusiver Inhalt von Disney+ sein, wie die Seite berichtet. Das Startdatum ist noch nicht bekannt. Auch nicht, wann der neue Streamingdienst in Deutschland erhältlich sein wird. Fakt ist nur, dass dann Disney-Inhalte nicht mehr bei Netflix, Amazon und Co. gestreamt werden können – dort werden sie gestrichen.

Supplied by WENN.com Das Biest und Belle in "Die Schöne und das Biest"

Anzeige

Everett Collection / Action Press Disneys "Mulan"

Anzeige

United Archives GmbH Arielle die Meerjungfrau

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de