Es heißt ja, alte Liebe rostet nicht. Auch wenn Nick Jonas (26) seit Ende 2018 mit der Bollywood-Beauty Priyanka Chopra (36) glücklich verheiratet ist, entweicht ihm dennoch kein schlechtes Wort über seine Ex-Freundin Miley Cyrus (26). Die beiden hatten sich in jungen Jahren kennengelernt und waren als Teenager zwei Jahre lang ein Paar. Wie er jetzt verrät, bewundere Nick seinen Schwarm von damals aber nach wie vor!

Miley ist eine "echte Sängerin", findet der 26-Jährige, der selbst leidenschaftlicher Musiker ist. "Aber wir wussten das immer, weil wir mit ihr aufgewachsen sind", erklärt er in der Radio-Show Apple Music's Beats 1. Auch seine beiden Brüder Kevin Jonas (31) und Joe Jonas (29) sind echte Miley-Fans. Kevins Meinung nach singe sie in dem gemeinsamen Song "Before the Storm" "mit Leib und Seele". Joe wiederum gibt zu, dass er "die Sachen, die sie kürzlich herausgebracht hat" einfach großartig finde.

Auch Miley hat in Interviews immer wieder nur nette Worte für ihren Ex übrig und bezeichnet Nick nach wie vor als ihre erste große Liebe. Mittlerweile ist der Teenie-Star zu einer erfolgreichen Sängerin herangewachsen und ebenfalls seit Ende 2018 glücklich mit dem Schauspieler Liam Hemsworth (29) verheiratet. Sie hatte den 29-Jährigen 2009 bei den Dreharbeiten zu dem Film "Mit Dir an meiner Seite" kennengelernt.

