Was für ein tolles Familientreffen! Robbie Williams (45)' Eltern hatten sich vor 45 Jahren scheiden lassen – und waren seither nie mehr irgendwo gemeinsam gesehen worden. Vater Pete Conway hatte die Familie 1977 verlassen, um seine Karriere im Showbusiness als Comedian und Sänger weiterzuverfolgen. Doch nach über vier Jahrzehnten hat die Liebe zu ihrem Sohn Papa und Mama nun endlich wieder vereint.

Robbie war Donnerstagnacht in Las Vegas aufgetreten – und seine Eltern offenbar stolze Zuschauer der riesigen Show des Weltstars. Denn Papa Pete postete bei Twitter ein Foto, das ihn nicht nur mit seinem Sohn, sondern auch mit Ex-Frau Janet zeigt. Dazu schrieb er sichtlich berührt: "Heute Abend bei der After-Show-Party. Das erste Bild von Rob mit seiner Mutter und seinem Vater seit 45 Jahren! Das ist ein kleines Stück Geschichte, das ich einfach teilen musste. Wir sind so stolz auf ihn. Gut gemacht, Sohn." Robbie dürfte diese Wiedervereinigung sehr glücklich gemacht haben. Der Sänger ist bekannt dafür, ein besonders enges Verhältnis zu seiner Mutter zu haben.

So sagte er 1998 laut Daily Mail über sie: "Meine Mutter ist der Fels in der Brandung, der mich gesund gehalten hat in meinem verrückten Leben. Sie ist die wichtigste Frau in meinem Leben und wird es immer sein." Inzwischen dürfte es allerdings noch mindestens drei andere wichtige Frauen (und einen jungen Mann) in seinem Leben geben: Ehefrau Ayda Field (39) sowie die drei gemeinsamen Kids Theodora Rose, Charlton Valentine und die kleine, sechs Monate alte Coco.

Getty Images Robbie Williams, Musiker

Shaun Botterill/Getty Images Robbie Williams während der Eröffnungszeremonie des FIFA World Cups 2018

Instagram / aydafieldwilliams Robbie, Charlton, Theodora, Colette und Ayda

