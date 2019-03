Cardi B (26) schiebt schon wieder Kilo-Frust! Im Juli 2018 war die Rapperin zum ersten Mal Mama geworden. Doch statt sich dank Töchterchen Kulture Kiari Cephus über ein paar Baby-Pfunde zu freuen, wollte die Musikerin das ihrer Meinung nach überflüssige Gewicht so schnell wie möglich loswerden – mit Erfolg: Die "Bodak Yellow"-Interpretin wiegt jetzt gerade noch 53,5 Kilogramm und ist damit plötzlich nicht mehr zufrieden!

"Ich wiege jetzt 53,5 Kilo und brauche was zum Essen …", schreibt Cardy auf Instagram und veröffentlich dazu ein sexy Foto, das sie im rosafarbenen Cowboy-Look zeigt. Ihre Worte legen nahe, dass sich die Musikerin ein paar Pfund mehr durchaus vorstellen kann – und das wäre nicht das erste Mal, dass sie zurückrudert. Schon rund drei Monate nach der Geburt ihrer süßen Kulture hatte sich die plötzlich erschlankte 26-Jährige geärgert und verkündet, die "Skinny Momma" wolle nach diesem Verlust in Rekordzeit wieder etwas an Gewicht zulegen.

Ob dünn oder nicht, Cardis Follower zeigen sich auch mit dem jüngsten Schnappschuss in Rosa hochzufrieden. Ein User schreibt: "Siehst aus wie eine Puppe und ja, Cardi-B-Pink ist meine Lieblingsfarbe." Ein anderer merkt treffend an: "Du solltest die neue Barbie werden."

Instagram / iamcardib Cardi B und ihre Tochter Kulture Kiari

Splash News Cardi B bei der Fanatics Super Bowl Party 2019 in Atlanta

Getty Images Cardi B bei einer Valentinstagsparty in Los Angeles

