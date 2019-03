Die Familie Katzenberger-Cordalis hält zusammen! Die Nachricht, dass Costa Cordalis (74) in ein Krankenhaus auf Mallorca eingeliefert wurde, beunruhigte viele Fans. Bei seinem letzten Auftritt Ende Februar auf der Benefiz-Party zu Ehren von Jens Büchner (✝49) hatte der Schlagerstar bereits geschwächt gewirkt. Daniela Katzenberger (32) bestätigte mittlerweile, dass es ihrem Schwiegervater nicht so gut gehe und er bis auf Weiteres in der Klinik bleiben müsse. Nun teilte die Katze ein bewegendes Foto direkt aus dem Krankenzimmer.

Diesen Schnappschuss zeigte Daniela auf Instagram: Die kleine Hand ihrer dreijährigen Tochter Sophia Cordalis (3) liegt schützend auf der ihres Großvaters. Dazu postete die Kultblondine den Hashtag #FamilieZuerst. Wie das Bild beweist, scheint Costa nach wie vor auf die medizinische Betreuung in dem Hospital angewiesen zu sein.

Was genau dem Musiker fehlt, lässt die Familie weiterhin offen. In einem Statement gegenüber Promiflash hatte Daniela bereits Ende der Woche erklärt: "Costa ist immer noch im Krankenhaus, da sein Zustand noch nicht so ist, dass er nach Hause darf. Wir besuchen ihn täglich und hoffen, dass es ihm bald besser geht. Aus Respekt vor Costa möchte ich nicht mehr dazu sagen."

Instagram / danielakatzenberger Sophia und Costa Cordalis im Krankenhaus

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Januar 2019

Andreas Rentz / Getty Images Costa Cordalis

