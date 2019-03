Was ist wirklich mit Costa Cordalis (74) los? Sein jüngster Auftritt auf dem Charity-Event "Goodbye Jens – Party-Stars halten zusammen" in Essen beunruhigte seine Fans: Augenzeugen berichteten, dass der Schlagerstar backstage stark geschwächelt habe. Daraufhin der große Schock: Nach seiner Rückkehr in seine Heimat Mallorca soll der Sänger in eine Klinik eingeliefert worden sein. Wie es wirklich um Costas Gesundheitszustand steht, offenbarte nun seine Schwiegertochter Daniela Katzenberger (32)!

Im Interview mit Bild bestätigte der TV-Star die bedauerlichen Nachrichten: Der Musiker hat tatsächlich gesundheitliche Beschwerden. Richtig sei auch, dass er aktuell von Ärzten behandelt wird! "Costa liegt nach wie vor im Krankenhaus. Es geht ihm nicht gut. Wir besuchen ihn täglich", erzählte Daniela. Weitere Details wollte sie aus Respekt vor ihrem Schwiegervater nicht preisgeben.

Ein Bekannter aus dem Familienkreis soll dem Berichterstatter allerdings verraten haben, dass Costa Cordalis an Wassereinlagerungen am ganzen Körper leide. Auf Aufnahmen von der Veranstaltung in Essen lassen sich bei Lucas Cordalis (51)' Vater ebenfalls aufgedunsene Gliedmaßen erkennen.

P.Hoffmann/WENN.com Lucas und Costa Cordalis beim "Goodbye Jens"-Konzert in Essen

Andreas Rentz / Getty Costa Cordalis bei der "Danke Dieter Thomas Heck"-Gala

WENN.com Costa Cordalis auf Mallorca

