Der Missbrauchs-Skandal um R. Kelly (52) lässt auch die Vergangenheit nicht los! Eine der vielen Anschuldigungen der letzten 20 Jahre bezieht sich auf die fragwürdige Beziehung zu der verstorbenen Sängerin Aaliyah (✝22). Der R&B-Star soll sich zuerst nur als Mentor dem Teenie angenommen haben, doch dann soll es zum Sex und sogar zu einer illegalen Hochzeit mit der Minderjährigen gekommen sein. In dem kürzlich eskalierenden Interview mit Moderatorin Gayle King, in dem sich der Angeklagte erstmals zu den Vorwürfen äußerte, soll er eins klargemacht haben: Es werden keine Fragen zu Aaliyah gestellt!

Wie die New York Times berichtet, wurde der Moderatorin aufgetragen, sich während des Gesprächs an bestimmte Regeln zu halten."Sie wollten keine Fragen über Aaliyah, was für mich in Ordnung war. Ich denke, wir haben genug über die Aaliyah-Story gehört", offenbart Gayle. Aber er wollte auch nicht über die neusten Anschuldigungen sprechen, weil sie Inhalt des laufenden Prozesses seien. "Ich glaube trotzdem, dass wir viele Informationen von R. Kelly bekommen haben", äußert sie sich zu dem Interview.

Was damals wirklich zwischen Kelly und Aaliyah passierte, ist bis heute nicht gänzlich geklärt. Die Sängerin konnte nach Angaben ihres Ex-Freundes Damon Dash bis zu ihrem plötzlichen Tod nicht über die gemeinsame Zeit mit dem Rapper sprechen. "Dieser Kerl war ein böser Mann", war das Einzige, was Damon je über Kelly aus ihr herausbekommen haben soll.

Getty Images Aaliyah bei der Premiere von "Planet der Affen" 2001

Getty Images R. Kelly im Juni 2013 in Los Angeles

ActionPress Aaliyah und Damon Dash bei der Premiere von "The Others" im August 2001

