Suchen sie jetzt einen ganz anderen Typen als Andrej Mangold (32)? Bei Der Bachelor buhlten Jade Übach und Christina Graß (30) noch um die Gunst des Basketballers. Doch der hatte sein Herz bereits an Jennifer Lange verloren und gab den anderen Ladys daher einen Korb. Den Glauben an die große Liebe haben die ehemaligen Kandidatinnen jedoch nach wie vor nicht verloren. Doch nach was für einen Mann halten sie jetzt eigentlich Ausschau?

Jade und Christina geben im RTL.de-Interview ein Beziehungs-Update: Sie sind immer noch Single, gehen die Suche nach einem neuen Freund aber ganz entspannt an. Jade weiß trotzdem ganz genau, was ihr potenzieller Partner auf jeden Fall mitbringen muss. "Ganz wichtig ist Humor. Er muss sehr lustig sein. Ich muss mit ihm einen trinken gehen können. Er muss cool sein", beschreibt die Blondine ihren Traummann. Auch Christina geht es vor allem um die inneren Werte, denn aus Erfahrung weiß sie, dass das Aussehen eher zweitrangig ist: "Ich habe damals gesagt, ich möchte keinen blonden Typen mit blauen Augen haben. Und zack, war ich vier Jahre mit einem zusammen", erinnert sich die Hannoveranerin.

Die Single-Ladys sollten sich allerdings nicht zu sehr den Kopf über zukünftige Flirts zerbrechen. Ihre Kuppelshow-Konkurrentinnen Nadine Illa (30) und Claudia Gottwald haben nämlich gerade bewiesen, wie schnell es mit einer neuen Liebe klappen kann: Seit einigen Tagen ist bekannt, dass die beiden nach den Bachelor-Dreharbeiten ihr Glück gefunden haben.

