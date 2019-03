Was für eine rührende Geste. Mit der Boygroup One Direction hat Louis Tomlinson (27) viele Erfolge feiern können. Das letzte Album brachte er zusammen mit seinen Kollegen im Jahr 2015 raus, "Made in the A.M." erreichte international beeindruckende Chartplatzierungen. Doch ein Jahr später wurde der 27-Jährige mit einer Tragödie konfrontiert: dem Tod seiner Mutter. Den hat er jetzt musikalisch verarbeitet – seinen neuen Song schrieb er nur für sie.

Im Dezember 2016 starb Louis' Mutter an Leukämie, Johannah Deakin wurde nur 43 Jahre alt. Jetzt hat der Sänger ein Lied mit dem Titel "Two Of Us" herausgebracht, es ist seine erste Single bei seinem neuen Label Arista Records. In dem emotionalen Stück heißt es: "Ich werde dich in Erinnerung behalten, Tag und Nacht, bis zu dem Tag, an dem ich sterbe. Ich werde ein Leben für uns beide leben." Auf Instagram kündigte der Sänger den Single-Release an. In einem kurzen Video erklingt der Refrain des Tracks und es ist zu sehen, wie er den Text auf ein Stück Papier schreibt.

Als Solokünstler ist Louis unterwegs, seit die Mitglieder von One Direction eine Pause eingelegt haben. Seine erste Single mit dem Titel "Just Hold On" brachte er im Jahr 2016 heraus – auch dieses Lied widmete er seiner Mutter.

Anthony Devlin / Getty Images Louis Tomlinson, Musiker

Instagram / louist91 Teaser zu Louis Tomlinsons Song "Two Of Us"

Carlos Alvarez/ Getty One Direction: Harry Styles, Liam Payne, Zayn Malik, Louis Tomlinson und Niall Horan

