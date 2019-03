Til Schweiger (55) ist ein echtes Multitalent! Der Deutsche ist bekannter Schauspieler, Produzent, Regisseur und hat sich auch als Drehbuchautor bereits einen Namen machen können. Ebenfalls nennt er auch Hotels und Restaurants sein Eigen. Jetzt will sich der frisch gebackene Single ein weiteres Standbein aufbauen – und folgt damit dem Vorbild seines Urgroßvaters. Til bringt bald seine erste eigene Schuhkollektion auf den Markt.

Wie die Gala berichtet, designt der 55-Jährige in enger Zusammenarbeit mit dem Kreativ-Team der Marke Sioux eigene Schuhe. Die Leidenschaft dafür scheint er von seinem Urgroßvater geerbt zu haben, denn der war nämlich passionierter Schuhmacher! Auf seine neue kreative Aufgabe angesprochen, kommt Til regelrecht ins Schwärmen: "Ich habe mir immer Schuhe gewünscht, die sowohl lässig, stylish und auch bequem sind."

Die Kollektion kommt ab April in limitierter Auflage in die Geschäfte und wird auch in Onlineshops erhältlich sein. Vom Ledersneaker bis zum Biker Boot soll für jeden etwas dabei sein, sodass auch garantiert Urgroßvater Schweiger ganz stolz gewesen wäre.

Instagram / tilschweiger Til Schweiger, Schauspieler und Regisseur

Mischke,Andre Til Schweiger, Schauspieler

Getty Images Til Schweiger 2015 in Berlin

