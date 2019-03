Ryan Reynolds (42) versorgt seine Fans des Öfteren mit Schnappschüssen aus seiner Vergangenheit! Der Schauspieler, der im neuen "Pokémon"-Streifen "Detective Pikachu" die Hauptfigur spielen wird, erinnert sich scheinbar gerne an seine Kindheit zurück. Der Mann von Hollywood-Beauty Blake Lively (31) ist mittlerweile aber auch selbst Vater von zwei Töchtern. Deshalb wird er bei Throwback-Pics seit einiger Zeit umso sentimentaler. Ein altes Foto, das in der Zeitung seiner Heimatstadt erschien, bringt ihn jetzt aber eher zum Schmunzeln: Der dreijährige Ryan trägt darauf Badeklamotten und entspannt am Pool – doch vor allem ein Detail ist eine echte Sensation!

Nicht nur die Pose am Pool erheitert Ryan – besonders die Bildunterschrift der Zeitung aus Vancouver hat es dem gebürtigen Kanadier angetan. Hier stand nicht nur sein voller Name samt Alter, sondern auch die konkrete Adresse seines Elternhauses. "Ich denke, es ist clever, dass sie mittlerweile mit der 'Wollt ihr wissen, wo das Kind lebt'-Reihe aufgehört haben. Heiliger Bimbam", amüsiert sich der 42-Jährige auf Instagram. Auch die Follower des Hollywood-Schönlings feiern das Bild des dreijährigen Ryans. 1,6 Millionen drückten bisher auf den Like-Button.

An seinem 42. Geburtstag hatte Spaßvogel Ryan ebenfalls für etliche Lacher bei seiner Insta-Gemeinde gesorgt. Auch hier teilte er ein süßes Throwback-Bild aus seiner Kindheit. Darauf zu sehen: Ryan als kleiner Junge an seinem achten Ehrentag vor einem Kuchen neben seinem Vater Jim. Doch erst die Bildunterschrift setzte dem Ganzen die Krone auf: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an mich. Oder wie mein Vater liebevoll zu sagen pflegte: 'Das Kondom ist gerissen.'"

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds im April 2018

Instagram / vancityreynolds Ryan Reynolds (r.) mit seinem älteren Bruder Jeff

Instagram / vancityreynolds Schauspieler Ryan Reynolds an seinem achten Geburtstag mit seinem Vater

