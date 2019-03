Cristiano Ronaldos (34) Eitelkeit ist kein Geheimnis! Der fünffache Weltfußballer ist bekannt dafür, auf und neben des Fußballfeldes stets perfekt gestylt zu sein. Und obwohl den Europameister von 2016 in den letzten Wochen mit Gerüchten um eine Liebeskrise ganz andere Sorgen plagten, sind bei dem Sport-Superstar einfach keine Fältchen zu finden. Die Stirn des Stürmers von Juventus Turin ist glatt wie ein Baby-Popo – selbst wenn er beim Kopfball alle seine Muskeln anspannt!

Hat Cristiano etwa mit Botox nachgeholfen? Eine Frage, die sich der eine oder andere Fußballfan schon gestellt hat. Immerhin sah die Stirn des Portugiesen vor einigen Jahren noch deutlich weniger glattgebügelt aus – scheinbar zu unperfekt für Gigant Ronaldo. Mittlerweile ist sein Gesicht in jeder Situation komplett faltenfrei. Der Schönheitschirurg Alex Karidis hatte sich bereits 2016 bei The Sun zu Cristianos Transformation seit 2003 geäußert: "Es sieht so aus, als hätte er Botox um seine Augen herum und in der Stirn. Besonders seine Stirn ist beinahe makellos." Der Perfektionismus des Stürmers spiegelt sich in seinem kompletten Auftreten wider: Die besten Klamotten, ein unfassbar durchtrainierter Körper, jedes Haar sitzt. Als logische Konsequenz darf da wohl keine faltige Stirn das Gesamtbild zerstören.

Kürzlich ist passenderweise bekannt geworden, dass sich Cristiano auch als Beauty-Unternehmer beweisen möchte: Der 34-Jährige investiert in Haartransplantationen! Er besitzt 50 Prozent einer Klinik in Madrid, die am 18. März 2019 eröffnet werden soll und Verpflanzungen von Haaren anbietet. Der Fußballer ist dabei nicht nur Inhaber, sondern auch Botschafter für das 25 Millionen Euro teure Projekt.

Getty Images Nikola Maksimovic und Cristiano Ronaldo im Duell

Getty Images Cristiano Ronaldo beim Aufwärmen

Bai Xuefei / Xinhua / ActionPress Cristiano Ronaldo, EM 2016

