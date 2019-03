Die meisten Schauspieler bleiben eine gefühlte Ewigkeit in der Branche – zumindest, bis keine Rollen mehr kommen. Dieses Problem dürfte Gwyneth Paltrow (46) eigentlich nicht haben. Die 46-Jährige ist immerhin stolze Preisträgerin eines Oscars für ihre Darstellung in "Shakespeare In Love" sowie eines Golden Globes und dürfte weiterhin zahlreiche attraktive Rollen angeboten bekommen. Doch Gwyneth will sich nun auch auf andere Dinge konzentrieren.

In der Today Show sprach Gwyneth jetzt über ihre Schauspielkarriere und ihre Firma. Sie wolle sich vor allem auf "Goop" konzentrieren, ein Naturgesundheitsunternehmen, bei dem sie Geschäftsführerin ist. Sie betonte aber: "Ich habe nie gesagt, ich höre auf mit der Schauspielerei. Was ich sage, ist, dass 'Goop' meine Vollzeit-Leidenschaft ist, und Gründerin und CEO von 'Goop' zu sein, ist das, was ich jeden Tag mache."

Sie erklärte ihren Fans weiter: "Gelegentlich, wenn es die richtige Sache ist und das auch mit meinen Kindern und meinem 'Goop'-Leben funktioniert, kann ich bei Projekten mitmachen." Sie fokussiere sich aktuell einfach nicht auf eine Karriere als Vollzeit-Schauspielerin.

Getty Images Gwyneth Paltrow

Anzeige

Phillip Faraone/Getty Images for goop Gwyneth Paltrow

Anzeige

Getty Images Gwyneth Paltrow

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de