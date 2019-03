Große Sorgen um Costa Cordalis (74)! Bereits vor wenigen Wochen war bekannt geworden, dass der Schlagersänger gesundheitlich angeschlagen ist: Nach seinem Auftritt auf dem Charity-Konzert zu Ehren von Jens Büchner (✝49) in Essen hatte der 74-Jährige geschwächt gewirkt. Am vergangenen Mittwoch dann die Schocknachricht: Der einstige Dschungelkönig musste in eine Klinik eingeliefert werden, seine Liebsten sind ständig an seiner Seite. Nun postete Daniela Katzenberger (32) ein rührendes Throwback-Foto von Töchterchen Sophia (3) mit ihrem Opa!

In ihrer Instagram-Story meldete sich die Katze in den schweren Stunden ohne viele Worte bei ihren Fans. Sie teilte eine niedliche Momentaufnahme, die Opa Costa beim Spielen mit seiner Enkelin zeigt. Das Bild versah sie nur mit den Worten "Gute Besserung". Außerdem veröffentlichte sie ein weiteres Foto, dass sie mit ihrer Sophia im Arm zeigt. Sichtlich bedrückt kuschelt Dani ihre kleine Maus. Dass sich am Gesundheitszustand des "Anita"-Interpreten nichts geändert hat, bestätigte die Blondine nun auch gegenüber Promiflash: "Costa ist immer noch im Krankenhaus, da sein Zustand noch nicht so ist, dass er nach Hause darf. Wir besuchen ihn täglich und hoffen, dass es ihm bald besser geht."

Was Costa genau fehlt, bleibt weiterhin unklar. "Aus Respekt vor Costa möchte ich nicht mehr dazu sagen", schließt Daniela ihr Statement ab.

WENN.com Costa Cordalis auf Mallorca

Instagram / danielakatzenberger Sophia Cordalis und Daniela Katzenberger

Andreas Rentz / Getty Costa Cordalis bei der "Danke Dieter Thomas Heck"-Gala

