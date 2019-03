Begann die royale Liebesgeschichte der beiden schon viel früher als bisher gedacht? Prinz William (36) und Herzogin Kate (37) sollen sich nach offiziellen Angaben im Jahr 2001 an der St.-Andrews-Universität während ihres Kunstgeschichts-Studiums kennengelernt haben. Zehn Jahre später gaben sich die beiden schließlich das Jawort und mittlerweile krönen drei Kinder ihre Beziehung. Ein neues Buch über Mama Kate legt jetzt jedoch offen: Eigentlich sind sich die zwei Turteltauben schon als Kinder begegnet!

Wie die Adels-Expertin Katie Nicholl in ihrem Buch Kate: The Future Queen schreibt, traf das Duo an Kates Grundschule aufeinander, als sie erst neun Jahre alt waren. William, der damals die Ludgrove School besuchte, habe gegen die St.-Andrews-Grundschule Hockey gespielt – und genau dort drückte die heutige Dreifach-Mama die Schulbank. "Obwohl sie nicht sonderlich an Jungs interessiert war, weckte die Ankunft eines Jungen ihr Interesse. Es herrschte eine große Aufregung, als Prinz William kam", kommentiert die Autorin in ihrem Werk. Kein Wunder, denn der Zweite der Thronfolge sei damals mit etlichen Leibwächtern angekommen.

Auch Denise Allford, die die Herzogin von Cambridge unterrichtete, erinnert sich noch heute an das Ereignis: "Ich weiß noch ganz genau, wie es war, als William zum Hockeyspielen kam. Die Jungs wollten wissen, warum so viele Autos vor der Schule hielten, das war ungewöhnlich." Gut möglich also, dass auch die Eheleute das Aufeinandertreffen nicht vergessen haben.

Middleton Family/Clarence House via GettyImages Herzogin Kate und Prinz William bei ihrem Abschluss 2005

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William im März 2019

Getty Images Prinz William, Prinz Harry und Prinzessin Diana im Februar 1992

