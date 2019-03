Oana Nechiti (31) befindet sich zurzeit auf Superstar-Suche! Als einziges weibliches Jurymitglied neben Poptitan Dieter Bohlen (65), Sänger Xavier Naidoo (47) und dem einstigen DSDS-Gewinner Pietro Lombardi (26) ist Oana vor allem die Expertin für Performance und Styling. Sechs Jahre lang stand die Rumänin zuvor als Profitänzerin bei Let’s Dance vor der Kamera – Seite an Seite mit ihrem Partner Erich Klann (31), der ebenfalls Tänzer ist. Nach der elften Staffel machte sie jedoch Schluss mit der TV-Show – jetzt verrät die rothaarige Beauty die Gründe für ihren Ausstieg!

"Nach der letzten Staffel von 'Let’s Dance' hatte ich einen emotionalen Zusammenbruch", gesteht Oana im Interview mit RTL. Sie habe auf der Treppe gesessen und bitterlich geweint. Doch was war der Grund für dieses Gefühlschaos? "'Let’s Dance' war und ist für mich und Erich so viele Jahre Lebensinhalt gewesen. Wir haben wirklich dafür gelebt. Aber als Mutter diese Schuldgefühle zu haben, das ist echt hart", erklärt die 31-Jährige. Für die TV-Jurorin stehe ihr Sohn immer an erster Stelle, denn er habe es verdient, dass seine Mama bei ihm ist. Es sei ihr enorm wichtig, dass er wisse, dass Mama und Papa immer für ihn da sind.

Oanas Job bei DSDS lasse sich viel besser mit ihrer Rolle als Mutter verbinden. "DSDS ist arbeitstechnisch ganz anders eingeteilt. In der Castingphase bist du zwei, höchstens drei Tage irgendwo, dann hast du wieder fünf Tage Pause", berichtet die Tänzerin. Zudem lassen sich die Dreharbeiten viel besser mit dem Terminplan ihres Partners abstimmen. "Natürlich ist da auch die Tatsache, dass Erich in dem Moment, wo ich für DSDS losgefahren bin, zu Hause war", begründet sie ihren Wechsel zu dem Castingformat.

Getty Images Oana Nechiti bei "Let's Dance"

TVNOW / Gregorowius Xavier Naidoo, Oana Nechiti, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen in der DSDS-Jury

Getty Images Oana Nechiti und Erich Klann im "Let's Dance"-Studio

