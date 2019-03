Diese Nachricht hatte ihnen den Boden unter den Füßen weggezogen! Als die Tochter von André Dietz (43) und seiner Ehefrau Shari gerade einmal zwei Jahre alt war, wurde bei ihr das Angelman-Syndrom diagnostiziert. Dabei handelt es sich um eine seltene genetische Störung, welche die körperliche und geistige Entwicklung verzögert. In einem Interview offenbarte der Alles was zählt-Star jetzt, was seinem Mädchen dabei hilft, ein besseres Leben zu führen: André gibt Mari Cannabisöl.

"Wir haben gelernt, mit dem Gendefekt zu leben. Aber ihre epileptischen Anfälle brechen uns das Genick", erklärte der Schauspieler gegenüber RTL. Um ihrer fünfjährigen Prinzessin zu helfen, greifen die Eltern zu Cannabisöl. "Sie bekommt es von uns seit Anfang des Jahres zweimal täglich in den Mund getröpfelt. Es ist mir aber wichtig zu sagen, dass es sich um keine Droge handelt und diese Mischung keine Halluzinationen oder Trips hervorruft", stellte André klar. Der vierfache Papa habe seitdem eine Veränderung wahrgenommen: Mari sei ruhig und fokussiert geworden, schlafe gut und es gebe keine Anzeichen von Anfällen. Außerdem sei das Sprachzentrum stimuliert worden.

Bereits im vergangenen Jahr sprach André mit dem Sender über die Erkrankung seiner Tochter: "Unser Arzt meinte anfangs, die meisten Angelman-Kinder lernen nicht laufen, können nur zehn Worte und müssen ein Leben lang betreut werden." Aber ihre kleine Maus zeigte es allen: Mari lernte eigenständig zu stehen und zu laufen.

Instagram / andredietz Shari und André Dietz auf Kos, Oktober 2018

Instagram / https://www.instagram.com/thedirtydietz Schauspieler André Dietz mit seinen Kindern

Instagram / andredietz "Alles was zählt"-Darsteller André Dietz

