Ist sie Boris Beckers (51)' neue Flamme? Im Mai 2018 gaben der ehemalige Tennis-Champion und seine Ex Lilly (42) ihre Trennung bekannt und fechten seitdem einen Scheidungskrieg aus. Trotz der privaten Misere scheint "Bobbele" in Sachen Liebe nicht aufzugeben. Neulich soll er zusammen mit dem Model Layla Powell ein Londoner Nobel-Restaurant verlassen haben. Jetzt spricht Boris in einem Interview über seinen Beziehungsstatus!

Im Gespräch mit Bunte lässt der gebürtige Leimener verlauten: "Ich bin weiterhin Single. Habe aber Freunde hier, auch weibliche." Nach dem Restaurantbesuch sei er laut Medienberichten mit seiner 31-jährigen Begleiterin zu seinem Apartment in London gefahren – und habe die Wohnung erst gegen Mittag des nächsten Tages wieder mit ihr verlassen. Am Sonntag wurden die zwei auch im Londoner Emirates Stadium bei einem Fußball-Spiel gesichtet.

Ob die Jura-Studentin wohl das nächste Liebes-Glück des Rotschopfes wird? Noch im Dezember war sich Boris in einem Interview sicher: "Würde ich heute die Frau meines Lebens treffen, würde ich sie nicht wahrnehmen." Er flirte und unterhalte sich gerne, sei aber noch nicht bereit, eine neue Frau in sein Herz zu lassen.

Getty Images Boris Becker 2019

Instagram / laylaypowell Layla Powell im März 2019

Getty Images Boris Becker in Monaco

