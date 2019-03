Sie können nicht nur miteinander lachen, sondern auch übereinander! Prinz William (36) und Herzogin Kate (37) pflegen in der Öffentlichkeit stets einen lockeren Umgang als Paar und machen auch kein Geheimnis daraus, dass sie sich gerne gegenseitig necken. Ein Merkmal ihres Mannes bringt die Brünette anscheinend ganz besonders zum Lachen: Kate soll sich mit Vorliebe über Williams schütteres Haar amüsieren.

Bei den Prince's Trust Awards am Mittwoch erzählte die BBC Radio 1-Moderatorin Clara Amfo der britischen Zeitschrift Hello!, wie sie 2018 im Kensington Palace ein Treffen mit den Royals erlebt habe: "Kate hatte keine Skrupel, sich über Williams Haar-Situation lustig zu machen. Und er hat das so hingenommen. Es gab eine Menge Spaß deshalb, es war sehr witzig!"

Außerdem meinte Clara: "Prinz William ist der lustigste Royal, den ich je getroffen habe. (...) Sie waren wie ein wirklich liebevoller Comedy-Act." Hättet ihr gedacht, dass Kate über Williams Halbglatze Witze macht? Stimmt in der Umfrage ab!

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate 2019 in Belfast

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William im März 2019 in England

Anzeige

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate 2019 in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de