Hat Colton Underwood nach dem Der Bachelor-Finale endlich seine Jungfräulichkeit verloren? Am Dienstagabend flimmerte die letzte Episode des US-amerikanischen Datingformats über die Bildschirme. Nach einem haarsträubenden Hin und Her fand der ehemalige Profisportler in Cassie Randolph seine große Liebe. Nun fragen sich die Fans der Show: Hatten die beiden nach dem Showdown Sex? Schließlich war Colton als bekennende Jungfrau in die Sendung gegangen!

Im zweiten Teil des Finales sahen die Zuschauer das glückliche Paar am Morgen gemeinsam im Bett liegen. Mit einem Grinsen im Gesicht schilderte Colton: "Ich fühle mich sehr gut, so aufzuwachen. Die letzte Nacht mit Cassie war absolut unglaublich und ich fühle mich wie ein neuer Mann!" Sie hätten das Beste für ihre Beziehung getan und seien als Paar gewachsen. "Ein Gentleman schweigt und genießt!", schmunzelte der 27-Jährige. Ein klarer Hinweis auf eine heiße Nacht?

Ganz eindeutig wollte Colton den Verlust seiner Jungfräulichkeit dann doch nicht bestätigen: Im Interview mit People erklärte der frühere Linebacker am Mittwoch, er wolle aus Respekt vor seiner Partnerin zu diesem Thema schweigen. Anhand seiner in der Show getätigten Aussagen dürfte sich die Frage aber von selbst beantworten – oder nicht? Was denkt ihr? Stimmt unten ab.

