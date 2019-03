Ging Jasmin jetzt endgültig zu weit? Die Germany's next Topmodel-Kandidatin sorgt immer wieder für Zickenkrieg und dicke Luft. Während eines Entscheidungs-Walk blaffte sie sogar die anderen Mädels an, weil ihr der emotionale Abschied von zwei anderen Kandidatinnen auf die Nerven ging. Jasmins Benehmen stößt daher bei den anderen Nachwuchs-Models oft auf Unverständnis. Und auch eine Aktion in der vergangenen Folge sorgte für Aufsehen: Sie schmiss nämlich ein Teil ihres 10.000-Euro-Kleides durch die Gegend!

Im finalen Walk mussten die Mädchen Haute Couture-Kleider gekonnt in Szene setzen. Hinter dem Laufsteg kam es währenddessen zum angedeuteten Zwischenfall: Auf einmal schmiss Jasmin das Bolero-Jäckchen ihres Outfits auf den Boden. Ein Mitarbeiter lief hinter ihr her und schimpfte: "Das kannst du nicht machen mit einem Kleid, dass mindestens 10.000 Dollar kostet!" Was sagt Jasmin nach dieser fragwürdigen Aktion? "Kann schon sein, dass ich manchmal so eine kleine Kurzschlussreaktion habe, wenn ich Bock hab, aufgedreht zu sein."

Solche Aktionen seien der Grund, warum ihre Konkurrentinnen die 18-Jährige nicht mehr beim Wettbewerb dabei haben wollen. "Es kommt so rüber, als würde sie das Ganze nicht so ernst nehmen. [...] Ich weiß aber nicht, ob das hier in die Show reinpasst", äußert sich Justine in der Sendung.

Instagram / jasminveitcadeterosado Jasmin, GNTM-Kandidatin 2019

Instagram / jasminveitcadeterosado Jasmin, GNTM-Kandidatin 2019

Instagram / justinekli GNTM-Kandidatin Justine

