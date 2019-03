Barbara Palvin hat allen Grund zur Freude! Als Model hat die 25-Jährige 2018 bereits Erfahrungen auf dem Laufsteg von Victoria's Secret gesammelt. Für ihre Walks legte sie sich sogar mächtig ins Zeug: Um bei der legendären Fashion-Show in Topform zu sein, ging sie zehnmal pro Woche ins Fitnessstudio. Für die harte Arbeit und ihren Ehrgeiz wird sie jetzt belohnt: Der ungarischen Schönheit wurden Flügel verliehen – sie darf 2019 als Engel über den berühmten VS-Catwalk schweben!

"Sagt hallo zu unserem neuesten Engel", verkündet Barbara in einem Video auf Instagram. "Ich dachte niemals, dass es passieren wird und es hat all meine Erwartungen übertroffen." Es habe Zeiten gegeben, da habe sie an sich gezweifelt, doch Menschen in ihrem Umfeld hätten stets an sie geglaubt und sie unterstützt. "Ich bin stolz darauf, Ungarn und euch alle in diesem neuen Kapitel meines Lebens vertreten zu dürfen", schwärmte Barbara.

Auch in der Liebe hat sie gerade Erfolg: Nach sechs Jahren des Single-Daseins ist die Beauty nun mit Dylan Sprouse (26) glücklich. Seit vergangenem Sommer sollen sich die beiden daten, mittlerweile sind die Turteltauben sogar in ihre erste gemeinsame Wohnung gezogen.

Instagram / dylansprouse Dylan Sprouse und Barbara Palvin

Andreas Rentz/Getty Images Barbara Palvin bei der Eröffnung des 73. Filmfestivals in Venedig

Andreas Rentz / Getty Images Barbara Palvin bei der L'Oreal Paris Blue Obsession Party in Cannes

