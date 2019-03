Schon wieder böse Worte von Model Julia Wulf! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin hat scheinbar einiges an der 14. Staffel der beliebten Casting-Show auszusetzen. Ziemlich fies zog die 23-Jährige gerade erst über die neue Frisur von Justine her – dabei sei sie ihre persönliche Favoritin! Und auch zur aktuellen Folge meldet sich Julia zu Wort: Jetzt lästert sie über das Paar-Shooting in der Wüste!

Kandidatinnen Jasmin und Melissa posierten gerade zusammen für das Paar-Shooting in der Wüste, als Julia die Challenge in ihrer Instagram-Story sarkastisch kommentiert: "Wow, mal wieder ein richtig tolles Shooting mit wunderschönen Ergebnissen. Das sieht so unästhetisch aus! Mann, Leute!" Dabei war die Aufgabe alles andere als leicht, denn die Girls mussten ein Tuch als Accessoire einsetzen, das vor einem großen Ventilator ungebändigt in der Luft flatterte.

Ihre Läster-Welle gegen GNTM betraf aber auch schon die Produktion: Der wirft sie vor, die Unruhestifterin Jasmin bloß als Quotenfang zu nutzen. "Die dachten so: 'Okay, wie können wir da jetzt richtig einen raushauen? Okay, wir nehmen jetzt einfach die, die alle hassen und geben ihr eine Extrawurst und jetzt werden alle haten'", glaubt Julia zu wissen.

Instagram / justinekli GNTM-Kandidatin Justine

Instagram / juleslw Model Julia Wulf

Instagram / jasminveitcadeterosado Jasmin, Nachwuchsmodel

