Wie ärgerlich für Mario Götze (26)! Heute tritt sein Verein Borussia Dortmund im Abendspiel des 26. Bundesliga-Spieltags bei Hertha BSC im Berliner Olympiastadion an. Für dieses Match hat der Profi-Kicker in den vergangenen Wochen besonders hart trainiert – im Netz postete er nur noch Fotos vom Fußballrasen aus. Trotzdem muss sein Team jetzt ohne ihn auskommen: Mario fällt aufgrund einer fiesen Verletzung aus!

Das verkündete der Ehemann von Ann-Kathrin Götze (29) nun via Instagram. "Wegen einer gebrochenen Rippe kann ich meine Mannschaft heute nicht in Berlin unterstützen", erklärte der 26-Jährige. "Ich drücke meinen Jungs die Daumen und hoffe, dass ich bald wieder spielen kann", schrieb Mario weiter. Dazu veröffentlichte er ein Foto von sich in Borussia Dortmund-Montur, auf dem er sich seine linke Brust hält – und vermutlich auch die lädierte Rippe.

Seine Fans sind entsetzt: "Oh, Mann – ich denke, ohne dich werden wir verlieren" und "Verdammt, ob das noch was wird", sorgen sich zwei User in den Kommentaren. Zudem schickten seine Follower Mario etliche Genesungswünsche.

Emilio Andreoli/Getty Images Mario Götze während der UEFA Europa League

Alexander Hassenstein/Getty Images Fußballprofi Mario Götze und seine Ann-Kathrin, 2016

Instagram / mariogotze Mario Götze bei seinem ersten Bundesliga-Spiel 2009

