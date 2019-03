Dieter Bohlen (65) überraschte Anfang der Woche mit seinem Sensations-Comeback nach 16 Jahren! Am 31. August 2019 wird der Poptitan mit Modern Talking-Hits wie "Cheri Cheri Lady" und "You’re My Heart, You’re My Soul" in der Zitadelle Spandau in Berlin auftreten. Bei dem Open-Air-Konzert übernimmt der DSDS-Juror dabei den kompletten Gesang selbst. Jetzt verrät der Poptitan, wie es an diesem Tag um seine Treffsicherheit bei den Tönen bestellt sein wird.

Dieters Konzert in Berlin wird ein bunter Hitmix, der nicht nur die Herzen von Modern Talking-Fans höher schlagen lassen wird. Auch DSDS-Fans sollen auf ihre Kosten kommen. "Ich werde ’We have a Dream’ ganz alleine singen. Und noch mehr von DSDS – zum Beispiel von Pietro Lombardi 'Call my name' und von Alexander Klaws ’Take me tonight’. Ich werde einfach alles singen, was ich in den letzten 30 Jahren an Nummer eins-Hits hatte", begründet der Entertainer seine Songauswahl im RTL-Gespräch. Jede Menge Ohrwürmer sind also garantiert, von Dieters stimmlicher Leistung dürfen die Konzertbesucher aber nicht zu viel erwarten: "Natürlich werde ich nicht jeden Ton treffen. Einige lieben meine Stimme und einige finden die richtig kacke. Das ist alles Geschmackssache", lacht der 65-Jährige.

Der Poptitan hatte erst kürzlich noch einmal betont, dass alle Passagen, Texte und die Musik von Modern Talking aus seiner Feder stammen. Der Musikproduzent glaubt fest daran, dass es für die Menschen interessant sei, die Songs in seiner Version zu hören. Sein Ex-Kollege Thomas Anders (56) teilt diese Ansicht nur bedingt. "Wenn die Songs in ihrer ursprünglichen Version so interessant sind, frage ich mich, warum sie mit Dieters Stimme keine Welthits geworden sind und er sie mit mir aufgenommen hat", äußert Thomas seine Bedenken gegenüber Bild.

Action Press/Dagmar Scherf/face to face Dieter Bohlen beim Abschiedskonzert von Modern Talking 2003

MG RTL D / Stefan Gregorowius Dieter Bohlen, DSDS-Juror

Action Press/Dagmar Scherf/face to face Dieter Bohlen und Thomas Anders 2003

