Stormi Webster (1) – was für ein schöner Name! Die Tochter von Kylie Jenner (21) erblickte am 1. Februar 2018 das Licht der Welt. Doch ihre berühmte Mama hat nun allerdings verraten, dass der Name – den sie erst drei Tage nach der Geburt öffentlich gemacht hatte – gar nicht unbedingt ihr Favorit gewesen sei. Mindestens zwei weitere Vornamen waren im Rennen, von denen Reality-Star Kylie nun zumindest einen verraten hat: Wäre es nur nach ihr gegangen, könnte die kleine Stormi auch ganz anders heißen.

In einem Instagram-Video verrät Kylie ihren Fans zunächst, dass es zu Stormi durchaus Alternativen gegeben habe und fügt dann hinzu: "Einen Namen will ich euch verraten, Leute, weil ich denke, ich würde meine nächste Tochter wohl nicht so nennen. Ich wollte sie Rose nennen. Ich habe diesen Namen wirklich gemocht. Ein lautes Hallo an alle, die Rose heißen!"

Und der zweite Name auf der Liste? Den verrät Kylie nicht. Nur so viel: "Es ist ein sehr seltsamer Name gewesen, aber ich habe ihn geliebt". Er habe für Stormi nur "nicht funktioniert". Nicht ausgeschlossen also, dass dieser Name in Zukunft ein anderer Jenner-Sprössling tragen wird.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Tochter Stormi

Getty Images Kylie Jenner bei den Grammys 2019

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Tochter Stormi Webster an Halloween 2018

