Mit Hochspannung wird die finale Staffel der Erfolgsserie Game of Thrones erwartet. Am 14. April geht es los, dann wird für Fans der Abschluss eingeläutet. Doch während die Zuschauer sich noch auf das, was kommen wird, freuen dürfen, ist es für die Schauspieler schon vorbei. Für sie ist eine Ära zu Ende. Manche sind darüber richtig traurig – so auch Emilia Clarke (32): Die Schauspielerin brach nach ihrer letzten Szene in Tränen aus.

Seit der ersten Staffel hatte Emilia den Charakter von Daenerys Targaryen dargestellt, die sich zu einem der wichtigsten und beliebtesten Protagonisten der Serie entwickelte. Seit 2011 stand die 32-Jährige für "Game of Thrones" vor der Kamera – nach dieser langen Zeit fiel ihr der Abschied nicht leicht. "Ich begann eine kleine Rede zu halten, nicht weil ich eine selbstgefällige Schauspielerin bin, sondern weil wir das jedes Mal taten, wenn wir uns von einem Charakter verabschiedeten", sagte sie im Interview mit Harper's Bazaar. Doch das hielt Emilia offenbar nicht lange durch: "Ich glaube, ich sagte gerade mal drei Wörter, bevor ich komplett zusammenbrach."

Sie habe sich immer wieder zusammengerissen, doch dann sei sie einfach "wie eine komplette Idiotin" zusammengebrochen. Die Produzenten schenkten ihr zufolge jedem Charakter, der ausschied, im Beisein der Crew ein kleines Präsent – diese emotionale Situation rührte Emilia zutiefst.

Getty Images Emilia Clarke im Februar 2019 in Hollywood

Anzeige

United Archives GmbH / Actionpress Emilia Clarke in "Game of Thrones"

Anzeige

Getty Images Emilia Clarke, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de