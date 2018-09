Sie trennte sich ein ganzes Stückchen von ihrer Haarpracht: Ganze sieben Jahre lang spielte Emilia Clarke (31) die wasserstoffblonde Daenerys Targaryen in Game of Thrones. Für ihre Rolle musste sich die eigentlich brünette Schauspielerin ihre Haare blond färben. Dieses ständige Blondieren machte sich aber jetzt nach all der Zeit bemerkbar: Emilia beklagte nun, dass ihre Haare nicht mehr ganz so gesund sind!

Im Interview mit der britischen Harper's Bazaar erklärte die 31-Jährige jetzt, warum sie derzeit eine Bob-Frisur trage. "Sie sind ziemlich kurz, weil meine Haare quasi gestorben sind", berichtete die "Ein ganzes halbes Jahr"-Darstellerin offen. Sie habe ihre Mähne so kurz schneiden lassen, da sie die helle Farbe herauswachsen lassen wolle. "Das Blondieren hat meine Haare getötet und ich vermisse es, schöne, gepflegte Haare zu haben", erzählte die Leinwandschönheit weiter.

So träume Emilia auch von einer radikalen Typveränderung, traue sich aber nicht so wirklich. "Ich habe mir schon immer mal vorgestellt, sie abzuschneiden und einen Pixie-Cut zu probieren – aber ich weiß nicht so recht, ob das so zu meinem Gesicht passt", gab sie offen zu. Mögt ihr die GoT-Beauty eher mit langen oder mit kurzen Haaren? Stimmt ab!

Helen Sloan / HBO Emilia Clarke als Daenerys Targaryen

Anzeige

Getty Images Emilia Clarke bei den Golden Globes 2014

Anzeige

Getty Images Emilia Clarke, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de