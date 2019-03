Startet Dieter Bohlen (65) jetzt noch einmal richtig durch? Seit Jahren macht der Musikproduzent vor allem mit seinen gnadenlosen Sprüchen als Deutschland sucht den Superstar-Juror von sich reden. Doch jetzt will der Poptitan höchstpersönlich wieder die Bühne rocken: Am 31. August wird er in Berlin ein Konzert spielen. Vergangenen Donnerstag meisterte er bereits die Feuerprobe in Moskau – und war von der Reaktion des Publikums total geflasht!

Die Show in Moskau war etwas ganz Besonderes für Dieter. Nach zehn Jahren stand er zum ersten Mal wieder als Sänger auf der Bühne. Doch seine russischen Fans nahmen ihm diese lange Pause offenbar nicht übel – im Gegenteil! Sie feierten den ehemaligen Modern Talking-Star und seine zahlreichen Hits. "20 Uhr begann dann die Show. Das war mega! Ausverkaufte Hütte, zweieinhalb Stunden Hits! Die Fans kannten die Texte besser als ich. Bei 'We have a dream' hatte ich fast Pipi in den Augen", berichtet der 65-Jährige im Bild-Gespräch von dem emotionalen Abend.

Dieters deutsche Fans müssen sich noch ein wenig gedulden, bis sie dem Hitgaranten im August live zujubeln können. Es ist allerdings gut möglich, dass das Berliner Konzert keine Ausnahme bleibt: "Das Interesse ist gigantisch. Ich bekomme jetzt von allen Seiten Anfragen für weitere Shows. Mal sehen, was daraus wird", hält sich die Poplegende aktuell alle Türen offen.

ActionPress / Artyom Geodakyan / TASS Dieter Bohlen in Moskau

Instagram / dieterbohlen Dieter Bohlen bei seinem Konzert in Moskau

MG RTL D / Stefan Gregorowius Dieter Bohlen bei "Deutschland sucht den Superstar"

