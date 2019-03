Gwyneth Paltrow (46) ist happy! Andere Stars in ihrem Alter wagen sich an Schönheitsoperationen oder versuchen durch viel Make-up ihr Alter zu kaschieren. Ganze drei Jahrzehnte ist die Schauspielerin immerhin schon im Showbiz, eine lange Karriere liegt also hinter der 46-Jährigen. Ob die erfolgreiche Blondine ihren jungen Jahren heute hinterhertrauert? Nein, ganz im Gegenteil: Gwyneth fühlt sich pudelwohl in ihrer Haut.

"Ich bin nicht mehr in meinen 20ern und 30ern, ich bin 46 und ich liebe es, in meinen 40ern zu sein", sagt Gwyneth laut Daily Mail beim Filmfestival SXSW: South by Southwest. "Ich glaube, es gibt eine unglaubliche Freiheit für eine Frau in ihren Vierzigern und ein Verständnis dafür zu sein, wie man ist." Sie ergänzt: "Ich habe aufgehört mir so viele Sorgen darüber zu machen, was andere Leute über mich denken." Das fortschreitende Alter ist für die Zweifach-Mama also keinesfalls eine Bürde, sondern vielmehr ein Befreiungsschlag.

Auch wenn Gwyneth der Schauspielerei nicht den Rücken kehren möchte, wolle sie sich zukünftig mehr auf ihre Firma Goop konzentrieren, verriet sie weiter. Das Naturgesundheitsunternehmen entstand im Jahr 2008 und war zuerst nur ein Newsletter mit persönlichen Empfehlungen aus der Küche des Hollywood-Stars.

Splash News Gwyneth Paltrow bei der "Avengers: Infinity War"-Filmpremiere

Anzeige

Getty Images Gwyneth Paltrow, Schauspielerin und Unternehmerin

Anzeige

Getty Images Gwyneth Paltrow bei einem Event in New York City

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de