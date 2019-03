So verliebt ist Andrej Mangold (32)! Als sich der Bachelor im Finale der Kuppelshow für Jennifer Lange entschied und ihr die letzte Rose überreichte, schien er alles richtig gemacht zu haben! Denn während ihres ersten Liebes-Urlaubs im Skigebiet Ischgl letzte Woche machte er seiner Auserwählten eine zuckersüße Liebeserklärung. Und auch jetzt zurück in Deutschland offenbart er: Jenny weckt bewegende Gefühle in ihm!

Nach einem Meet & Greet mit dem Bachelor-Paar in Bremen postete Andrej ein Foto von Jenny und sich auf Instagram. Darauf sind die Verliebten Händchen haltend zu sehen. "Hand in Hand mit dir zusammen ist das Gefühl, welches ich lange vermisst habe", schwärmt der 32-Jährige über die Liebe zu seiner Jenny. Auch das Fan-Event fand er richtig cool: "Es ist einfach schön, den Menschen eine Freude zu machen."

Andrejs Worte spiegeln sich in Jennys Gefühlen für ihren Rosenkavalier wider: Auch sie teilte bereits, wie tief verbunden sie sich mit dem Bachelor fühle: "Du bist mein Fels in der Brandung, meine starke Schulter, an die ich mich anlehnen kann!" Es fühle sich so gut an, mit ihm zusammen zu sein und sie freue sich auf die gemeinsame Zukunft.

Getty Images Jennifer Lange und Andrej Mangold bei ihrer ersten Seflie- und Autogrammstunde in Hamburg

Instagram / agentlange Jennifer Lange und Andrej Mangold, Bachelor-Paar

Instagram / dregold Jennifer Lange und Andrej Mangold, bekannt aus "Der Bachelor"

