Endlich wachsen auch ihr Flügel! Für das ungarische Victoria's Secret-Model Barbara Palvin (25) ist der Laufsteg des Dessous-Herstellers nichts Neues mehr. Schon im letzten Jahr durfte sie für das Unterwäschelabel über den Laufsteg schreiten. Und doch kann dieses Erlebnis sogar noch getoppt werden: In diesem Jahr wird sie mit Engelsflügeln über den wohl berühmtesten Catwalk der Welt schweben – davon hat Barbara bereits als Teenagerin geträumt!

Damit ist Barbara das erste ungarische Model, das die begehrten Engelsflügel des Dessous-Labels verliehen bekommt. Genau das war schon vor zwölf Jahren ihr Traum! Im People-Interview verriet sie: "Als ich 13 war, sah ich eine VS-Show und sagte: 'Eines Tages werde ich dort laufen.'" Und so kam es dann auch: "Drei oder vier Jahre später hatte ich ein Shooting mit ihnen. Ich habe mittlerweile das Gefühl, dass ich dazu bestimmt war", erklärte die Freundin von Dylan Sprouse (26). Victoria's Secret habe sie zur perfekten Zeit erwischt, da sie endlich mit sich und ihrem Körper zufrieden sei.

Die Beauty wisse, dass nicht jeder die Ehre hat, die begehrten Flügel zu tragen und schwärmte: "Ich denke, das Schöne an Victoria's Secret ist, dass sie mich wirklich so unterstützen, wie ich bin und wie ich aussehe. Ich bin dankbar dafür." Hättet ihr gedacht, dass Barbara schon so lange davon geträumt hat? Stimmt ab!

Dia Dipasupil/Getty Images Model Barbara Palvin bei der Vanity Fair Oscar Party 2019

Dia Dipasupil/Getty Images Barbara Palvin und ihr Freund Dylan Sprouse bei der Vanity Fair Oscar Party 2019

Thomas Concordia/Getty Images for Swarovski Model Barbara Palvin bei der Victoria's Secret Fashion Show 2018

