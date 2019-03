Lampenfieber bei Evelyn Burdecki (30)! Die Dschungelkönigin gab am vergangenen Freitag ihr Tanz-Debüt bei Let's Dance. Die Blondine, die als Tollpatsch und Quasselstrippe bekannt ist, überraschte dabei mit einer tollen Performance. Elegant und sexy zeigte sich die Reality-TV-Darstellerin und heimste am Ende 14 Jury-Punkte ab. Doch so cool sie sich auch während ihres Auftrittes gab – im Nachhinein gestand sie: So viel Angst habe sie auch gehabt!

Nach der Show sprach Evelyn mit RTL Exklusiv darüber, welche Überwindung sie der Show-Auftakt vor dem großen Publikum gekostet habe: "In der Schule hatte ich schon bei zwölf Menschen Angst." Immer wenn sie sich schäme, würde sie rot werden und anfangen zu schwitzen. Doch nicht nur mit ihrer Angst hat die ehemalige Bachelor-Kandidatin zu kämpfen: "Ich habe von meiner Mutter Cellulite geerbt, an den Oberschenkeln", gestand Evelyn. Sie habe Angst, dass man das sähe, doch sie will es jetzt auch offen zeigen.

Vielleicht kann ja Evelyns zukünftiger Tanzpartner ihr dabei helfen, die Angst komplett zu überwinden! Sie bekam nämlich am Freitagabend "Let's Dance"-Neuling Evgeny Vinokurov zugeteilt und ist über diese Entscheidung sehr glücklich. "Ich habe ihn direkt in mein Herz geschlossen", erzählte sie.

TV NOW/ Stefan Gregorowius Evelyn Burdecki bei "Let's Dance" 2019

Anzeige

Getty Images Evgeny Vinokurov und Evelyn Burdecki nach der Kennenlern-Show von "Let's Dance" 2019

Anzeige

Getty Images Evelyn Burdecki und Evgeny Vinokurov bei "Let's Dance" 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de