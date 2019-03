Nicht nur Fans befinden sich nach dieser schlimmen Nachricht noch immer in Schockstarre: Vor allem Freunde und Kollegen von Mike Thalassitis (✝26) können nach wie vor nicht fassen, dass er tot ist. Der britische Love Island-Star wurde am vergangenen Samstag leblos in einem Londoner Park aufgefunden. Medien- und Polizeiberichten zufolge soll Mike dort Suizid begangen haben. Ein Schicksalsschlag, der auch für seine Kollegen und Freunde aus der TV-Villa nur schwer zu verkraften ist!

Nachdem bereits Mikes Show-Ex Tyla Carr rührend Anteil genommen hatte, meldete sich nun auch die britische "Love Island"-Moderatorin Caroline Flack (39) via Instagram zu Wort: "Mike, du warst ein totaler Gentleman. Ich werde dich niemals vergessen. Es ist alles so traurig." Auch seine Kuppelshow-Kollegin Olivia Attwood versuchte, ihre Emotionen im Netz in Worte zu fassen: "Ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll. Ein weiterer Mensch ist viel zu früh von uns gegangen. Ich bin in dieser schrecklichen Zeit in Gedanken bei seiner Familie und seinen Freunden."

Sam Gowland lernte Mike ebenfalls in dem Flirtformat kennen. Seither standen sich die beiden Reality-Persönlichkeiten sehr nahe: "Ich habe keine Worte. Er war nicht nur ein Freund in der Villa, er war vor allem auch draußen ein Freund fürs Leben. Ich bin am Boden zerstört", nahm Sam via Twitter Abschied.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

