Pop-Star Cher (72) zählt zu den erfolgreichsten Sängerinnen der Welt. Zu den beliebtesten Arbeitgeberinnen gehört sie jedoch eher nicht. Insider-Berichten zufolge hat Cher auf den Drogenskandal eines Angestellten, der im September 2018 zur Durchsuchung ihrer Villa in Malibu geführt hatte, mit drastischen Maßnahmen reagiert: Moderne Überwachungstechnik, Sperrzonen und Redeverbote sind demnach nur Teil eines Maßnahmenkatalogs, der zu arbeitsunwürdigen Bedingungen geführt haben soll.

"Cher hat alle an eine extrem kurze Leine gelegt und so gut wie unter Hausarrest gestellt, damit sie nie wieder so gedemütigt wird", zitiert OK! einen Insider-Bericht aus dem National Enquirer. Die Verhältnisse in der 41-Millionen-Dollar-Villa seien für viele der Angestellten kaum noch erträglich. Wer nicht direkt im Haus arbeite, dürfe es auch nicht betreten. Ihren Lunch müssten diese Menschen "zwischen den Gartenschläuchen und Laubbläsern und anderen Gartenmaschinen" einnehmen. Die Fläche sei allerdings weniger zum Essen, als eher "für Mülltonnen" geeignet.

Wie die Quelle weiter berichtet, herrschen auf dem Villengelände zahlreiche Verbote. Es seien High-Tech-Kameras installiert worden, die Angestellten würden regelmäßig durchsucht. Mitarbeiter wie Gärtner oder Reinigungskräfte müssten ihre Handys vor dem Passieren des Haupttors abgeben. Selbst der Austausch von Klatsch und Tratsch sei verboten, nur "notwendiges Reden" erlaubt. Cher habe sich "in Stalin verwandelt". Dem Insider zufolge könnte mit dem Einbau von Metalldetektoren bald die nächste Stufe der Eskalation folgen.

Getty Images Cher beim Woman's March "Power to the Polls" in Las Vegas im Januar 2018

Anzeige

Getty Images Cher im Dezember 2018

Anzeige

Getty Images Cher bei den Billboard Music Awards 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de