Es ist die wohl höchste Auszeichnung in der Modebranche. Für die meisten Models ist es der größte Traum, für das Unterwäschelabel Victoria's Secret über den Laufsteg schweben zu dürfen – besonders mit Engelsflügeln. Nun wurde das ungarische Model Barbara Palvin (25), das schon letztes Jahr bei der Fashionshow für das Label lief, offiziell gekrönt: Sie darf als VS-Engel auf den Catwalk! Nun gratulierte Barbaras Freund Dylan Sprouse (26) ihr mit einer lustigen Botschaft!

"Die Misses hat eine große Ankündigung zu machen: Sie ist offiziell ein Victoria's Secret Engel", schrieb er jetzt via Instagram. "Ich bin stolz auf all deine Arbeit, die dich hierher geführt hat", richtete er sich an seine Liebste, mit der er seit acht Monaten liiert ist. Allerdings konnte er sich eine kleine Spitze dann doch nicht verkneifen: "Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und vielleicht ein bisschen weniger Eiscreme von Ben & Jerry's", witzelte er abschließend.

Dylans Fans flippten unter dem Beitrag völlig aus – aber nicht etwa wegen der süßen Zeilen des Schauspielers, sondern wegen des Wörtchens "Misses", das sie sofort als Zeichen für eine vollzogene Hochzeit lasen. Doch der "Hotel Zack & Cody"-Star klärte in den Kommentaren bereits auf, dass bei ihm und Barbara so schnell noch keine Hochzeitsglocken läuten würden.

Dimitrios Kambouris/Getty Images for Victoria's Secret Model Barbara Palvin bei der Victoria's Secret Fashion Show 2018

Thomas Concordia/Getty Images for Swarovski Model Barbara Palvin bei der Victoria's Secret Fashion Show 2018

Getty Images Dylan Sprouse und Barbara Palvin im September 2018

