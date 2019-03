Auch Gwyneth Paltrow (46) scheitert als Unternehmerin manchmal bei der Kaltakquise! In ihrer Funktion als Geschäftsinhaberin ihres Naturgesundheitsunternehmen Goop fragte der Hollywood-Star bei Jeff Bezos (55) an. Der Amazon-Gründer meldete sich zuerst gar nicht auf Gwyneths Nachricht. Als es dann schließlich doch zum ersten E-Mail-Kontakt kam, wählte Jeff einen noch viel unbeliebteren Schachzug: Er ghostete die Schauspielerin einfach – sie nimmt’s gelassen!

Gwyneth musste erst dem Wall Street Journal von ihrer unbeantworteten Nachricht an Jeff erzählen, bis dieser reagierte. Das verriet sie jetzt wiederum in einem Gespräch mit dem Hollywood Reporter. In dem ursprünglichen Interview sprach Gwyneth ganz unverblümt darüber, dass der Investor der Einzige sei, der bisher nicht auf ihre Kaltakquise-Versuche geantwortet habe. Ihre Aussagen verfehlten ihre Wirkung nicht, das Interview erreichte auch den Gründer des Onlineversandriesen. Wenig später erhielt Gwyneth eine Nachricht von Jeff. Es sei ein kurzes E-Mail-Hin-und-Her zwischen den beiden entfacht, bis die 46-jährige Unternehmerin schrieb: “Ich würde sterben, wenn ich die Gelegenheit hätte, mich mit dir hinzusetzen und dir ein paar Fragen zu stellen”, berichtete die 46-Jährige weiter. Daraufhin hörte sie nie wieder etwas von Jeff.

“Er hat eben eine Menge um die Ohren”, zeigte sich Gwyneth dennoch verständnisvoll. Sie betonte außerdem, wie fasziniert sie von der Karriere des 55-Jährigen sei. Als Gründerin wollte sie vor allem “das Warum und den Motor” hinter Jeffs unternehmerischem Handeln verstehen.

Phillip Faraone/Getty Images for goop Gwyneth Paltrow

Getty Images Jeff Bezos, Amazon-Chef

Getty Images Gwyneth Paltrow im März 2019

