Nun zieht auch die Castingshow The X Factor nach! Nachdem die jüngst ausgestrahlte Dokumentation "Leaving Neverland" die Missbrauchsgerüchte um Michael Jackson (✝50) befeuert hatte, zogen Medienmacher weltweit ihre Konsequenzen. Der britische Radiosender BBC Radio 2 etwa strich Michaels Hits gar komplett aus seinem Programm. Nun distanzierten sich offenbar auch die Macher der Castingshow "The X Factor" vom musikalischen Erbe des King of Pop!

Wie das britische Boulevardmagazin Mirror berichtet, wird der Fernsehsender ITV, auf dem die Casting-Show läuft, Michael Jacksons Songs künftig bewusst aus dem Format streichen. Für den Sender bedeute dies eine deutliche Kursänderung, zumal in der Vergangenheit ganze Folgen der Sendung dem King of Pop gewidmet worden waren.

Erst im Jahr 2014 stand fast eine ganze Folge im Zeichen des umstrittenen Musikers. Damals konnten die Kandidaten zwischen Songs von Queen und Jacko wählen. Welcher Megastar dem Team um Jury-Urgestein Simon Cowell (59) wohl in Zukunft die gewünschten Traumquoten bescheren wird?

