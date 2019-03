Ob mit einem breiten Lächeln auf den Lippen oder auch mit Grimasse im Gesicht – die Stars und ihr Nachwuchs feierten vergangenen Sonntag in den USA den St. Patrick's Day. Natürlich standesgemäß in grüner Kleidung. Allen voran: Rani, jüngster Spross von Kate Hudson (39) und Danny Fujikawa (32). Die stolzen Eltern teilten in den sozialen Medien jetzt die süßen Schnappschüsse ihres Nachwuchses. Doch nicht jedes Promi-Kind freute sich über das grüne Outfit.

Auf ihrem Instagram-Account postete Kate jetzt ein niedliches Foto ihrer fünf Monate alten Tochter in einem grün-gelb-lila gestreiften Einteiler anlässlich des irischen Feiertags, der auch in Amerika jedes Jahr groß gefeiert wird. Der Kleinen schien ihr Look zu gefallen, der niedliche Fratz kam aus dem Grinsen gar nicht mehr heraus. Ganz im Gegenteil zum Sohn von Moderator Andy Cohen (50). Der einmonatige Benjamin war augenscheinlich über die Wahl seines Vaters – identische Snoopy-Anzüge – nicht so erfreut und weinte bitterliche Tränen.

Auch bei Schauspieler Will Smith (50) sorgte ein grüner Look aus dem vergangenen Jahr nun für Scham und Unverständnis. So teilte er ein Bild aus 2018 mit grünem Schottenrock und schrieb dazu mit einer gehörigen Portion Selbstironie: "Ich habe gerade meinen Post vom letzten Jahr gesehen... mein Fehler."

Getty Images Danny Fujikawa und Kate Hudson im Februar 2019 in Beverly Hills

Instagram / bravoandy Andy Cohen mit seinem Sohn Benjamin Allen

Instagram / willsmith Will Smith, Schauspieler

