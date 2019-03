Diese Vorwürfe lässt Tabea Thomas nicht auf sich sitzen! Derzeit ist die 26-Jährige in der Fremdgeh-Show Temptation Island zu sehen und heizt dort nicht nur den Männern, sondern auch der Netz-Gemeinde ein: 27.000 Instagram-Follower konnte sie seit dem Staffelstart Anfang März dazugewinnen. Ihre Kollegin Giulie Santana äußerte den Verdacht, Tabea habe sich die Fans gekauft. Der Grund: Ihre Abonnenten stammen vor allem aus nicht deutschsprachigen Ländern – zumeist ein Indiz dafür, dass die Follower bezahlt seien. Gegenüber Promiflash bezieht Tabea nun eindeutig Stellung!

"Ich habe mir keine Follower gekauft, ich würde dafür kein Geld ausgeben. Ich finde es super, dass die Menschen mich auf einmal interessant finden", stellt sie gleich zu Beginn klar. Dass ihre Fans nicht unbedingt aus Deutschland kommen, habe zudem ganz einfache Gründe: "Ich habe viele neue Follower aus den Niederlanden, meinem Heimatland, außerdem in der Türkei, weil ich dort einen großes Netzwerk habe." Schließlich erklärt sie ihre Online-Freunde aus den USA und Mexiko dadurch, dass sie dort einmal gelebt und gearbeitet habe.

Ein paar enttäuschte Worte hat Tabea auch für ihre TV-Konkurrentin übrig: "Schade, dass Giulie so etwas auf Instagram behauptet." Dass sich seit ihrem Fernsehauftritt auf einmal so viele neue Menschen für sie interessieren, das freue Tabea einfach – und die möchte das Model natürlich zufriedenstellen. "Ich versuche jeden Tag viele unterhaltsame Vlogs zu machen und merke so, dass die Leute meine Vlogs mögen", erklärt sie ihre Web-Strategie.

TVNOW / Sergio del Amo "Temptation Island"-Single Giulie

Instagram / tabea.thomas Tabea Thomas, "Temptation Island"-Kandidatin

Instagram / tabea.thomas Tabea Thomas, "Temptation Island"-Kandidatin

