Sie sind eines der süßesten Leinwandpaare: Cole Sprouse (26) und Lili Reinhart (22) sind in der Netflix-Serie Riverdale ein unschlagbares Team. Als Betty Cooper und Jughead Jones jagen sie gemeinsam Serienmörder, decken Verschwörungen auf und sind gemeinen Verbrechern auf der Spur. Die TV-Liebe der beiden Schauspieler ging auch hinter den Kameras weiter. Wobei das wahre Leben die Hitserie in Sachen Romantik sogar noch übertrifft! Denn Cole plant gerne mal ultra-süße Dates für seine Lili!

Der 26-Jährige legt die Latte ziemlich hoch, was gute Ideen für unvergessliche Dates angeht. In einem Interview mit Glamour verriet der Schauspieler jetzt, welchen besonderen Ausflug er für seine Angebetete plante: "Ich stehe total auf Road-Trip-Dates. Ich war mit meiner Freundin auf einem Date und wir fuhren an diesen Ort tief in Kanada, und ich überraschte sie mit einem Heißluftballon-Abenteuer, das hat ziemlich Spaß gemacht. Ich mag es total zu reisen. Ich mag Spritztouren." Ein seltener Einblick in die Beziehung der Serien-Kollegen, denn normalerweise halten sich die zwei Turteltauben mit Statements über ihre Beziehung eher zurück.

Dass die beiden nach wie vor schwer verliebt sind, durften Fans und Presse bei der Premiere zu Coles neuem Film "Five Feet Apart" sehen. Gemeinsam posierten die Liebenden auf dem Roten Teppich, strahlten sich an und tauschten sogar Küsschen aus. Ein seltener Anblick – und dafür umso schöner.

Getty Images Cole Sprouse, Schauspieler

Getty Images Lili Reinhart und Cole Sprouse auf der Filmpremiere von "Five Feet Apart"

Getty Images Lili Reinhart und Cole Sprouse auf der Filmpremiere von "Five Feet Apart"

