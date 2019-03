Seit Wochen immer wieder dieselbe Frage: Wann ist es endlich so weit? Die hochschwangere Jessica Simpson (38) präsentierte sich zuletzt Ende Januar mit ihrer Babykugel in der Öffentlichkeit. Der Größe nach zu urteilen, hätte es zu dem Zeitpunkt schon jeden Moment so weit sein können! Doch der Nachwuchs lässt wohl immer noch auf sich warten: Die Sängerin postete am Dienstag wieder ein Schwangerschafts-Foto mit Mega-Bauch!

Auf Instagram lässt die Blondine ihre Fans an ihrer Schwangerschaft teilhaben. Den genauen Geburtstermin hat die Sängerin jedoch bisher noch nicht verraten. Auf einem ihrer letzten Pics zeigt sich Jessica jetzt in einem Bikini-Oberteil und mit riesigem Baby-Bauch. Ihre Augen versteckt sie hinter einer großen Statement-Brille, während sie ihre Hand schützend auf den Bauch legt. Fans wissen dank Instagram bereits, dass sie ein Mädchen erwartet. Schwer zu glauben, dass sich in diesem Bauch nur ein Kind verbergen soll!

Auch ihre Follower wundern sich mittlerweile, dass die Geburt nun immer noch auf sich warten lässt: "Es fühlt sich an, als wäre sie seit Ewigkeiten schwanger!", kommentiert ein User Jessicas Bild, während andere sichtlich irritiert über die Größe ihres Bauches sind: "Verdammt, bekommst du etwa Drillinge?"

MEGA Jessica Simpson nach einem Konzert in Los Angeles im Januar 2019

Neilson Barnard / Staff Sängerin Jessica Simpson

Robert O'neil / Splash News Jessica Simpson, Sängerin

