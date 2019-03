Immer wieder demonstrieren Schlager-Star Michael Wendler (46) und seine 28 Jahre jüngere Freundin Laura M. ihren zahlreichen Followern wie glücklich sie aktuell sind: Des Öfteren schmiegt sich die 18-Jährige für ein Turtel-Pic total verliebt an den Musiker an, manchmal gibt es sogar einen leidenschaftlichen Kuss. Auch deshalb muss sich das Pärchen gelegentlich mit Netz-Hate auseinandersetzen. In einem neuen Post zeigen sich die beiden nun ungewohnt zurückhaltend: Ist das die Reaktion auf die Gegenwehr seiner Fans?

Auf seiner Instagram-Seite veröffentlicht Michael ein Video vom gemeinsamen Boots-Ausflug mit seiner Laura. Im Hintergrund läuft ein Song des "Sie liebt den DJ"-Interpreten. Statt den Küssen seiner Liebsten, erfreut sich der Schiffskapitän diesmal genüsslich an einer übergroßen Zigarre. Scheinbar kann es das Paar seiner Netz-Gemeinde einfach nicht recht machen: Die Community scheint geteilter Meinung über den Beitrag zu sein.

"Schick das Schnuckelchen doch lieber wieder zur Schule", schreibt ein User. Andere wiederum sprechen den beiden ihre Sympathien aus. "Lasst euch nicht unterkriegen", lautet ein weiterer Kommentar. "Oh, wie ich das Lied liebe", kommentiert einer seiner Fans.

Instagram / wendler.michael Michael Wendler im März 2019

Instagram / wendler.michael Laura M. im März 2019

Instagram / dermichaelwendler Laura M. und Michael Wendler

