Was für eine süße Überraschung! Robert Kardashian (32) ist der eher unscheinbare unter seinen mega erfolgreichen Schwestern Kim (38), Kourtney (39) und Khloe (34). Zu seinem Geburtstag am vergangenen Sonntag haben die sich zusammen mit seiner kleinen Tochter jetzt aber etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Die kleine Dream (2) plante gemeinsam mit ihren berühmten Tanten ein süßes Geschenk für ihren Papa: Sie schmissen eine super Überraschungsparty!

Gemeinsam mit seiner Ex-Freundin Blac Chyna (30) hat Rob die zweijährige Tochter Dream. Die kleine verbringt die meiste Zeit der Woche bei ihrem Papa und ist am Wochenende meistens bei ihrer Mama. Da sie laut Hello! so aber den Geburtstag ihres Vaters verpasst hätte, wollte sie vorher unbedingt noch gemeinsam mit ihm feiern. Khloe unterstütze den kleinen Sonnenschein bei ihren Plänen und postete auf Instagram: "Dream wollte für ihren Dad eine besondere Geburtstagsparty schmeißen, bevor sie zu ihrer Mutter geht."

Weil der Ehrentag des Sockendesigners auf den irischen Feiertag St. Patrick's Day fiel, kleideten sich alle Familienmitglieder und Freunde in grüne Kleidung – eine Idee von Dream. So verriet Tante Khloe nach dem Event: "Sie ist großartig darin, Partys zu schmeißen. Sie hat die Dekoration ausgesucht, die Gäste eingeladen und alles organisiert."

Getty Images Kourtney, Robert, Kim, and Khloe Kardashian, 2007 in Los Angeles

Getty Images Rob Kardashian und Blac Chyna im Mai 2016 in Kalifornien

SIPA PRESS Dream Renee Kardashian und Blac Chyna im März 2017 in Los Angeles

