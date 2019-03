Auskurieren in der Sonne! Erst am Wochenende musste Mario Götze (26) verkünden, dass er am Samstag nicht beim Bundesliga-Auswärtsspiel gegen Hertha dabei sein wird, weil er sich eine Rippe gebrochen hat. Mario und seine Frau Ann-Kathrin (29) nutzen also die Zeit und genießen kurzerhand ein paar freie Tage auf Mallorca. Passend zum Krafttanken auf der sonnigen Urlaubsinsel postet Ann-Kathrin direkt ein zuckersüßes Liebes-Selfie!

Auf dem Bild, das Ann-Kathrin mit ihren Instagram-Followern teilte, strahlen die beiden um die Wette und sehen unheimlich verliebt aus. Schon nach wenigen Stunden drückten bereits 60.000 Fans auf den Like-Button. Der Tenor der Kommentare lautet eindeutig: "Ihr seid in Traumpaar". Erst im vergangenen Mai gaben sich der Profi-Fußballspieler und das Model nach sechs Jahren Beziehung das Jawort. Ann-Kathrins Story beweist außerdem, dass die beiden es sich richtig gut gehen lassen: Wein, Pasta, Espresso und Peanut-Butter-Cookies standen ebenso auf dem Programm wie eine Sightseeing-Tour.

Bislang ist nicht bekannt, wie lange Mario bei den Dortmundern wegen seines Rippenbruchs fehlen wird. Bei Verletzungen dieser Art geht man zumeist von einer mehrwöchigen Pause aus. Eine offizielles Statement gibt es bislang weder vom Spieler noch vom Verein.

Instagram / annkathringotze Mallorca im März 2019

Instagram / annkathringotze Ann-Kathrin Götze, Model

Instagram / mariogotze Mario Götze und Ann-Kathrin Götze im März 2019

