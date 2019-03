Paris Jackson (20) hat die Schnauze voll! Erst am Samstag machten Gerüchte die Runde, wonach die Schauspielerin versucht habe, sich das Leben zu nehmen. Alles Quatsch, dementierte Paris die Berichte wenig später. Dennoch landete sie nur Tage danach wieder in den Schlagzeilen: Demnach sei die Tochter von Musiklegende Michael Jackson (✝50) von dem ganzen Trubel um ihre Person mittlerweile so erschöpft, dass sie am Steuer eingeschlafen ist. Doch was ist dran an den Behauptungen? Jetzt wehrt sich Paris gegen die erneuten Vorwürfe – und reagiert extrem genervt!

Via Twitter stellte sie nun klar: "Ich habe an einer Tankstelle geparkt und habe gewartet, während mein Freund getankt hat." Entgegen der Berichte habe sie nicht geschlafen, sondern nur für einen kurzen Moment die Augen geschlossen, während sie ihr Lieblingslied angehört habe. Doch die Paparazzi hätten genau in diesem Moment ein Foto geschossen und dabei so nah herangezoomt, dass man auf den Aufnahmen letztendlich nicht erkennen könne, dass sie in ihrem parkenden Wagen saß. "Wann wird das endlich aufhören?", fragte Paris aufgebracht.

Seit der Veröffentlichung der Dokumentation "Leaving Neverland", durch die erneut Missbrauchsvorwürfe gegen ihren verstorbenen Vater öffentlich wurden, gab es immer wieder Gerüchte, wonach der 20-Jährigen der öffentliche Druck langsam, aber sicher über den Kopf wachsen würde. Doch Paris gibt sich kämpferisch und wehrt sich gegen die Behauptungen: "In der vergangenen Woche wurde so viel Bullshit geschrieben. Ich habe das echt satt", schimpfte sie in ihrem Tweet.

Jaxon / MEGA Paris Jackson und Gabriel Glenn bei der Premiere von "The Dirt"

Getty Images Paris Jackson im Dezember 2018

Getty Images Paris Jackson in Hollywood

