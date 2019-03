In wenigen Wochen bekommen Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) ihr erstes gemeinsames Kind. Und hier wartet scheinbar auch schon der erste Spielkamerad für das Kleine: Meghans ehemaliger Suits-Kollege Patrick J. Adams (37) und Ehefrau Troian Bellisario (33) wurden bereits im Oktober Eltern eines Töchterchens. In einem Interview plant der 37-Jährige nun bereits die ersten Spielnachmittage der beiden Kinder!

Im Gespräch mit Entertainment Tonight, war sich Patrick bei der Benefizveranstaltung Good for a Laugh in Los Angeles auch schon über den Treffpunkt sicher. "Vielleicht in ihrem Haus. Das ist nämlich ein bisschen größer", scherzte der "Suits"-Darsteller. Auf die Frage, ob er Meghan schon Tipps in Sachen Kindererziehung mit auf den Weg gegeben habe, antwortete er: "Ich glaube, Meghan braucht gar keine Tipps." Auch seine Frau Troian ist sich sicher, dass Meghan eine tolle Mutter sein wird.

Ein Geschenk hätten die beiden bisher noch nicht für den royalen Nachwuchs. Troian gab zu: "Ich wüsste gar nicht, wo ich ein Geschenk hinschicken könnte." Schließlich sei das bei den Royals ja nicht so einfach. "Deshalb senden wir einfach ganz viel Liebe und die besten Wünsche", führte die 33-jährige Pretty Little Liars-Darstellerin aus.

WENN.com Herzogin Meghan in "Suits"

Anzeige

Getty Images atrick J. Adams und Troian Bellisario im Mai 2018

Anzeige

Getty Images Troian Bellisario in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de